Bayern Monaco, Rummenigge senza mezze misure: “Alaba? Per me è come Beckenbauer” (Di venerdì 31 luglio 2020) David Alaba come Franz Beckenbauer: parola di Carl-Heinz Rummenigge. Il CEO del Bayern Monaco ha parlato a Sky Sports Germania del difensore dei bavaresi che non ha ancora rinnovato il contratto e che potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane. Nonostante questo, il dirigente ha sottolineato l'importanza del calciatore paragonandolo ad un grande della storia dei bavaresi.Rummenigge: "Alaba come Beckenbauer"caption id="attachment 929893" align="alignnone" width="609" David Alaba Bayern Monaco (getty images)/caption"Prima di tutto devo dire che secondo me Alaba ha fatto davvero une bella stagione", ha esordito Rummenigge relativamente al difensore austriaco classe 1992. "Per me è come Beckenbauer. Credo sia il ... Leggi su itasportpress

