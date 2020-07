Baristi della democrazia (Di venerdì 31 luglio 2020) Le immagini di Alessandro Di Battista che fa il barman in spiaggia a Ortona chiudono un cerchio. Da sempre in Italia la politica è faccenda da bar. Troppo complicata per essere presa seriamente e troppo semplice per essere lasciata a professionisti, la politica ha trovato nei bar dello Stivale il lu Leggi su ilfoglio

nascapatata : @MauroDech Piattini e tazzine sbattute dai baristi nel cesto della lavastoviglie, non si battono?? - fifthhvlsey : I baristi della mia città non si devono preoccupare per me in questo modo - KatRinakor : RT @kimilfung: @signorinarotte2 @cigna69 @bioccolo @MassimGiannini e non è un caso che la Lega, che traduce in politica le derive social, s… - bioccolo : RT @kimilfung: @signorinarotte2 @cigna69 @bioccolo @MassimGiannini e non è un caso che la Lega, che traduce in politica le derive social, s… - signorinarotte2 : RT @kimilfung: @signorinarotte2 @cigna69 @bioccolo @MassimGiannini e non è un caso che la Lega, che traduce in politica le derive social, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Baristi della Baristi della democrazia Il Foglio Roma, bimba ha la febbre, panico in spiaggia. E con i primi virus a scuola che succederà?

Sofia non va in spiaggia da un paio di giorni. La signora Anna che sa sempre tutto spiffera alla vicina di ombrellone: «Povera bambina ha la febbre dallo scorso weekend, non le passa con nulla, speria ...

Coronavis, a Pollica screening di massa 215 tamponi a ristoratori e baristi

LA PREVENZIONE Antonio Vuolo Sono 215 le persone del comune di Pollica che, ieri mattina, si sono sottoposte volontariamente al tampone. Sono titolari di attività imprenditoriali e relativo personale ...

Sofia non va in spiaggia da un paio di giorni. La signora Anna che sa sempre tutto spiffera alla vicina di ombrellone: «Povera bambina ha la febbre dallo scorso weekend, non le passa con nulla, speria ...LA PREVENZIONE Antonio Vuolo Sono 215 le persone del comune di Pollica che, ieri mattina, si sono sottoposte volontariamente al tampone. Sono titolari di attività imprenditoriali e relativo personale ...