Barça, presentata la maglia da trasferta: Messi a fare da testimonial (Di venerdì 31 luglio 2020) A Milano si sogna. E Il Barcellona – in mattinata – ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2020/2021 con Lionel Messi a fare da testimonial. Divisa total black per i catalani con inserti dorati in vista della prossima stagione. La stella argentina, considerata incedibile, risalta insieme a Gerard Pique con l’emoji di una capra, goat in inglese che sta a significare Greatest of All Time. Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020 Foto: profilo twitter Barcellona L'articolo Barça, presentata la maglia da trasferta: Messi a fare da testimonial proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

