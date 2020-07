Barça-Napoli affare di Stato: club e governo non vogliono spostarla per non dare il colpo di grazia alla Catalogna (Di venerdì 31 luglio 2020) “La città di Barcellona e, più in generale, tutta la Catalogna, hanno bisogno che il prossimo 8 agosto Barcellona-Napoli si disputi al Camp-Nou. La sfida tra blaugrana e i ragazzi di Gattuso è ormai diventato un affare di Stato”. Lo scrive Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport. Il problema è diventato sostanziale in virtù dell’invito che alcuni paesi (Gran Bretagna, Francia ed altri del Nord Europa) hanno rivolto ai loro cittadini di non recarsi in vacanza nella comunità autonoma. “La Barcellona a cavallo di luglio e agosto ha assunto una fisionomia mai vista prima. Da un giorno all’altro le strade si sono svuotate di visitatori stranieri, lo scalo aeroportuale del Prat è praticamente deserto e nelle terrazze e nei bar i pochi clienti ... Leggi su ilnapolista

