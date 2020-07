Barbara D’Urso pubblica una foto, i fan notano il dettaglio: “Il tuo seno è…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Barbara D’Urso anche ora che si sta dedicando alle meritate vacanze, lontana dalla sua amatissima TV, ha deciso di tenere compagnia, pressoché quotidianamente, ai suoi numerosissimi followers con fotografie, per lo più selfie. E ora è proprio uno di essi, davanti allo specchio, che ha mandato in visibilio i suoi followers, ma anche suscitato la … L'articolo Barbara D’Urso pubblica una foto, i fan notano il dettaglio: “Il tuo seno è…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

