Barba bianca e rughe, altro indizio di Ibrahimovic sui social: “posso giocare fino a 50 anni allo stesso livello” [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic continua a lanciare messaggi sul proprio futuro, disseminando di giorno in giorno numerosi indizi che spingono a credere che l’attaccante svedese rinnoverà il proprio contratto con il Milan. Dopo aver ammesso dopo la vittoria sulla Samp di sentirsi come Benjamin Button, Ibra ha pubblicato oggi su Twitter una FOTO che lo ritrae in primo piano invecchiato con Barba bianca e rughe, con una eloquente citazione accanto: “potrei giocare allo stesso livello fino a 50 anni“. A conferma del proprio pensiero, l’ex Galaxy ha poi lasciato un commento alla FOTO: “sono d’accordo con Zlatan”. I agree with Zlatan ... Leggi su sportfair

