“Bambini rom come animaletti”, polemica per la frase della consigliera comunale leghista. Poi le scuse: “Non intendevo quello” (Di venerdì 31 luglio 2020) I bambini rom “sono un po’ animaletti, alzano la gamba e fanno pipì sotto gli alberi, strisciano per terra, si tirano la roba da mangiare…non è educativo e non è un bello spettacolo”. A dirlo, durante una videoriunione del Consiglio comunale su Zoom mentre si discuteva di un insediamento rom nel paese, è stata la consigliera comunale leghista di San Guliano Terme (Pisa) e vicepresidente del consiglio comunale Cristina Taccini. Il consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo lo ha denunciato in un post su Facebook, parlando di frase “ignobile e vergognosa” e concludendo: “Non possiamo permettere che la Toscana finisca nelle mani di questi razzisti“. Mentre la consigliera regionale del Partito ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : 'I bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto a un albero, strisciano per te… - Giorgiolaporta : Un uomo di etnia #rom tenta di vendere sessualmente un bimbo di due anni su una spiaggia a #Ostia. Non voglio immag… - carlo_avossa : RT @SerglocSergio: Il #razzismo della consigliera leghista: 'I bambini rom sono animaletti che strisciano' - cesarebrogi1 : - paolorm2012 : RT @GlosweetyGlo: LE AMICHE! Cristina Taccini #Lega 'i bambini rom sono come animaletti...' #ceccardi #mifateschifo #vergogna #animaletti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bambini rom Rilasciato conversione per Amiga di Raid Over Moscow Retrogaming History