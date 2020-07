Bambini avvelenati dal piombo, 800 milioni di casi nel mondo: mai così tanti. “Causa danni irreparabili al cervello e perdite economiche” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il piombo sta avvelenando un bambino su tre in tutto il mondo. Quasi 800 milioni, di cui circa la metà in Asia Meridionale, un numero mai registrato prima d’ora. Hanno nel sangue livelli di piombo superiori a 5 microgrammi per decilitro, livello per il quale è necessario intervenire. Per il rapporto ‘The Toxic Truth’ lanciato da Unicef e Pure Earth, l’Institute of Health Metrics Evaluation ha realizzato un’analisi sull’esposizione al piombo dei Bambini. “In Italia sono 160.862 i Bambini e ragazzi (0-19 anni) con livelli medi di piombo nel sangue superiori ai 5 microgrammi per decilitro” spiega Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia. A quasi 30mila va anche peggio: ... Leggi su ilfattoquotidiano

