Ballack in soccorso del suo primo club: all’asta sue maglie autografate (Di venerdì 31 luglio 2020) Michael Ballack in soccorso del suo primo club della carriera. L'ex calciatore tedesco, con un grande passato al Bayern Monaco e al Chelsea, ha risposto presente per il Chemnitz, squadra di terza divisione tedesca, che necessita di circa 450 mila euro per evitare il fallimento ed iscriversi al prossimo campionato.Ballack: il gesto per l'ex clubcaption id="attachment 999711" align="alignnone" width="437" Ballack (getty images)/captionQuaranta magliette autografate da mettere all'asta per la sua prima squadra. In questo modo Michael Ballack sta provando a dare una mano al Chemnitz affinché il club possa raccogliere 450 mila euro ed iscriversi al campionato della prossima stagione ed evitare il ... Leggi su itasportpress

