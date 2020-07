Badanti, il nodo della quarantena per quelle che rientrano da Bulgaria e Romania: “Non hanno un posto dove stare, usiamo gli hotel” (Di venerdì 31 luglio 2020) In marzo, allarmate dalla crescita esponenziale dei contagi in Italia, migliaia di Badanti e colf straniere erano rientrate nei paesi d’origine. Su tutti quelli dell’est Europa, da cui proviene il 40% di chi è impiegato in questo settore in Italia. Ma ora che il virus colpisce duro nei Balcani è iniziato il percorso inverso. Con un problema da risolvere: dove può trascorrere la quarantena obbligatoria, imposta la settimana scorsa anche a chi arriva da Romania e Bulgaria, chi di solito convive con la persona che assiste? “Per ora si è mosso circa il 20% di chi era tornato in patria a causa della pandemia, ma da qui a fine agosto, al termine delle ferie, saranno migliaia a rientrare in Italia”, racconta Lorenzo Gasparrini, segretario ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mentre le Regioni si apprestano a varare nuove ordinanze per evitare i contagi d’importazione, il pensiero va dunque subito alle badanti, lo zoccolo duro dei lavoratori provenienti da quelle aree dell ...

