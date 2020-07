Azzolina: “Il concorso straordinario per 32mila docenti si farà ad ottobre” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “Ci vorranno tanti supplenti in piu’, quindi tanti investimenti. Nel decreto rilancio 1 miliardo andra’ ai supplenti, sia docenti che personale Ata. In questi giorni stiamo scrivendo il decreto per ripartire presso gli Usr questo personale. Poi, con lo scostamento del bilancio che abbiamo votato, avremo ulteriori fondi, circa 1,3 miliardi, che in buona parte verranno utilizzati per l’organico. Potremmo chiamarlo ‘personale Covid‘ nel senso che serve per questa emergenza, ma io spero che a lungo andare questo personale possa servirci per ridurre il numero degli alunni per classe e fermare il fenomeno delle classi pollaio”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta questa mattina a ‘Uno mattina’, su Rai1. La ministra ha poi ricordato che, tra concorso straordinario e ordinario, il ministero ha bandito 78mila posti a concorso. Leggi su dire

