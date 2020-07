Avvocato arrestato per peculato nel Foggiano: trattiene indebitamente 50mila euro dalla vendita di case pignorate (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 17 luglio scorso il personale della sezione polizia giudiziaria della Polizia di Stato della procura della Repubblica di Foggia, ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare ... Leggi su foggiatoday

Trmtv : Avvocato arrestato per peculato nel foggiano: trattiene indebitamente 50mila euro dalla vendita di case pignorate - LaGazzettaWeb : Torremaggiore (Fg), vende case pignorate e tiene per sé 50mila euro: avvocato arrestato - corrmezzogiorno : #Foggia Ordinanza del tribunale Avvocato di Torremaggiore arrestato per peculato Ora si... - princigallomich : TORREMAGGIORE – ARRESTATO AVVOCATO PER PECULATO - immediatonet : Arrestato avvocato nel Foggiano, intasca 50mila euro dalla vendita di due appartamenti pignorati. È accusato di pec… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato arrestato Avvocato arrestato per peculato nel Foggiano: trattiene indebitamente 50mila euro dalla vendita di case pignorate FoggiaToday Il patto di sangue di tre sorelle: uccidono il padre-orco che abusava di loro

Poi, dopo la scoperta del cadavere, le tre giovani erano state arrestate. Nel corso dell'udienza preliminare, gli avvocati delle tre sorelle hanno chiesto che una giuria popolare esamini la vicenda.

Trump sotto attacco. Mazzata di Bill Gates sul Covid e nuovo libro bomba

Bill Gates va all'attacco di Donald Trump sulla gestione dell'emergenza Covid. Secondo il miliardario fondatore di Microsoft, impegnato nella realizzazione di un vaccino per il coronavirus, ha detto c ...

Poi, dopo la scoperta del cadavere, le tre giovani erano state arrestate. Nel corso dell'udienza preliminare, gli avvocati delle tre sorelle hanno chiesto che una giuria popolare esamini la vicenda.Bill Gates va all'attacco di Donald Trump sulla gestione dell'emergenza Covid. Secondo il miliardario fondatore di Microsoft, impegnato nella realizzazione di un vaccino per il coronavirus, ha detto c ...