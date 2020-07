Avocado day, i siti per comprare quello italiano (Di venerdì 31 luglio 2020) (Foto: Getty Images)L’Avocado mania non conosce crisi. Il frutto tropicale simbolo di un modo di mangiare healthy e cool continua a incantare gli italiani. In occasione dell’Avocado Day (sì, esiste una giornata anche per questo ed è oggi, 31 luglio) il portale di delivery Just Eat ha calcolato che negli ultimi 365 giorni nel nostro paese sono state ordinate a domicilio circa 45 tonnellate di Avocado, sotto forma di uramaki, guacamole, poke e simili, con una crescita annua stimata del 25 per cento. Anche Everli, evoluzione di Supermercato24, segnala che l’Avocado è il cibo etnico più comprato sul proprio sito. Accanto al successo di Mr. Avocado, protagonista di ricette, ristoranti specializzati e gadget a tema, resta qualche dubbio a livello di etica e ... Leggi su wired

Tra i prodotti che rappresentano l’evoluzione nelle abitudini di spesa degli italiani, l’Istat da un paio d’anni ha inserito nel paniere di riferimento l’avocado e il mango che, insieme all’ananas (in ...

