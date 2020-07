Avete visto ieri Pierluigi Diaco? Una roba clamorosa: come ha messo all'angolo la Rai (Di venerdì 31 luglio 2020) ieri - giovedì 30 luglio - ha raccolto davanti alla tv l'11.2% di share con 1.345,00 milioni di ascoltatori. Un vero boom. Io e te - il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1 - sta inanellando una serie di successi. E, dati alla mano, Io e te - in questa seconda edizione- resta il programma più visto sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini dalle 6 alle 18.35 al netto della replica del secondo episodio di Don Matteo e del Tg1 delle 13.30. Si chiude una settimana col botto per Diaco, che continua in volata verso un altro grande successo. Ma “Io e te”, un vero gioiellino, non è nei prossimi palinsesti. Cancellato. Eppure - da rumors - in viale Mazzini si continua a parlare della curva degli ascolti di Io e te. Una vera impennata. Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - Radio105 : Avete visto il video di Paloma??? #FredDePalma #Paloma #Anitta #23luglio #Radio105 - TirannoA : A tutti quegli idioti del 'no al meticciato', seriamente, avete mai visto @oliviamunn? È tipo la bellezza e la brav… - RemoContro1927 : #WatchmenHBO 26 candidature agli #Emmy? ?????? Ma che serie avete visto? #Emmys2020 - alfonsoru71 : RT @jup1897: Ora che avete visto le foto.. la comprerete? Se si, di chi? ???? #JuJersey #Juve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Io e Te, avete visto ieri Pierluigi Diaco? Zitti tutti, come mette all'angolo la Rai Liberoquotidiano.it L'ultimo artigiano battiloro di Venezia: «Sono l'unico in Europa. Peccato che non ci siano giovani disposti a continuare»

Nell'antica casa di Tiziano Vecellio a Venezia, alle Fondamente Nuove, è attivo l'ultimo artigiano battiloro in città. Dal suo lavoro e dalle mani esperte dei suoi familiari escono le preziosissime la ...

Mazara del Vallo

La Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo l’uno settembre del 2004. La ricostruzione è stata elabor ...

Nell'antica casa di Tiziano Vecellio a Venezia, alle Fondamente Nuove, è attivo l'ultimo artigiano battiloro in città. Dal suo lavoro e dalle mani esperte dei suoi familiari escono le preziosissime la ...La Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo l’uno settembre del 2004. La ricostruzione è stata elabor ...