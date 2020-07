Australia, i risultati dei primi test del vaccino sull’uomo sono positivi (Di venerdì 31 luglio 2020) I risultati dei primi test del vaccino sull’uomo in Australia sono positivi. Si proseguirà nelle prossime settimane con altri volontari. ADELAIDE (Australia) – positivi i primi test del vaccino sull’uomo in Australia. Il farmaco, sviluppato dall’Università Flinders di Adelaide, sembra generare una risposta immunitaria adeguata contro il coronavirus, ma si tratta solo di una prima fase che dovrà essere approfondita nelle prossime settimane. I test, infatti, continueranno su altri volontari tra cui anziani, bambini e malati di tumore per cercare di capire i reali effetti del vaccino. Si ... Leggi su newsmondo

