Atletica, Tortu di nuovo in pista il 5 agosto: lo sprinter a caccia del tempo (Di venerdì 31 luglio 2020) Sarà il 5 agosto in Svizzera la terza uscita stagionale sui 100 metri per lo sprinter azzurro Filippo Tortu . Il primatista italiano della distanza, dopo il 10.12 di Savona a metà luglio, cercherà un ... Leggi su quotidiano

