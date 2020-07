Atlantide emerge in Fortnite Stagione 3: come cambierà la mappa (Di venerdì 31 luglio 2020) Iniziata ormai da qualche settimana, Fortnite Stagione 3 rappresenta l'ultima evoluzione della celebre esperienza sparacchina online a marchio Epic Games. Esperienza nata nel 2017 come un banale tower defense, per poi aprire le porte ad una ora giocatissima modalità Battle Royale, per altro disponibile su una pletora di piattaforme da gaming in commercio: dal PC a PS4, passando per Nintendo Switch e il futuro supporto alle console next-gen PS5 e Xbox Series X, Fortnite è praticamente un fenomeno di costume in salsa poligonale. Non dovrebbe allora stupire che lo shooter multiplayer sia riuscito ad arrivare alla Stagione 3 del Capitolo 2, dimostrandosi una delle produzioni videoludiche più longeve tra quelle presenti sul mercato. amazon box="B07SPFKF8M" Il merito va sicuramente ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Atlantide emerge Atlantide emerge in Fortnite Stagione 3: come cambierà la mappa OptiMagazine Fortnite, Stagione 3: i dataminer scoprono l'ultimo stadio della mappa, si vede Atlantide

si emergere completamente riducendo Pozzo Traballante ad una piccola isoletta. La novità più interessante è però Atlantide, il nuovo punto d'interesse visibile in alto a sinistra. Attualmente non ...

Fortnite: Atlantide sta per emergere!

La cosa curiosa però, è che oltre zona a sud di Foresta Frignante si stanno iniziando ad intravedere i primi scorci di Atlantide. Da quanto è possibile vedere ad oggi sulla mappa, la mitica città ...

si emergere completamente riducendo Pozzo Traballante ad una piccola isoletta. La novità più interessante è però Atlantide, il nuovo punto d'interesse visibile in alto a sinistra. Attualmente non ...La cosa curiosa però, è che oltre zona a sud di Foresta Frignante si stanno iniziando ad intravedere i primi scorci di Atlantide. Da quanto è possibile vedere ad oggi sulla mappa, la mitica città ...