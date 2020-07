Atalanta-Inter (1 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 1 agosto 2020) Sarà un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter con la squadra di Gasperini a 78 e quella di Conte a 79. I bergamaschi hanno trovato il modo di espugnare il Tardini dopo un primo tempo sottotono con la testa ormai rivolta ai quarti di finale … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - Gazzetta_it : Milan, meritavi l'#EuropaLeague diretta. E ora l'ultima giornata: #Inter e #Atalanta, attente alla #Lazio... - Il c… - Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini sogna il secondo posto: 'Arrivare davanti all'#Inter sarebbe un grande risultato'. Il tecnico… - seaofire : Oggi c’è Atalanta-Inter - tribsportblog : Tribuna sportiva: Atalanta-Inter: ore 20:45 -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Inter

Atalanta-Inter chiude un'annata di Serie A (purtroppo) storica. Per il motivo che sapete. E che ci auguriamo resti unico nel percorso del calcio mondiale. Fermarsi mesi stando chiusi in casa è stato ...Sabato 1 agosto si giocano cinque partite della 38esima e ultima giornata di serie A. Ecco tutti i pronostici. Grandi partite in calendario in questo sabato agostano ma in realtà sono tutte partite ch ...