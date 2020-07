Atalanta, Gasperini: "Penseremo al Psg solo dopo l'Inter" (Di venerdì 31 luglio 2020) BERGAMO - In vista della partita tutta a tinte nerazzurre contro l' Inter che decreterà la conquista del secondo posto, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini analizza il momento attuale in ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Penseremo al Psg solo dopo l'Inter': Il tecnico orobico: 'Domani chiudiamo in bellezza il ca… - Fantacalcio : Atalanta-Inter, Gasperini: 'Prima il secondo posto, poi il Psg' - Pall_Gonfiato : Verso #AtalantaInter. Le dichiarazioni di Gian Piero #Gasperini alla vigilia del match - MarangellaMax : RT @SkySport: Gasperini: 'All'Atalanta do il massimo dei voti' - SkySport : Gasperini: 'All'Atalanta do il massimo dei voti' -