Atalanta: Gasperini '2/0 posto? Possiamo finire bene...' (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 31 LUG - "Alla Champions penseremo dopo, adesso c'è da chiudere il campionato". Gian Piero Gasperini sogna il sorpasso della sua Atalanta sull'Inter nello scontro diretto di domani, ... Leggi su corrieredellosport

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia dell’ultima partita di campionato contro l’Inter, decisiva per l’assegnazione del secondo posto in classifica: “Alla Champions ...L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini affronterà la sua ex Inter domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium per scrivere la storia della società bergama ...