Assegnata la scorta a Carocci del Cinema America (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – La Prefettura di Roma ha assegnato la scorta al presidente dell’Associazione Piccolo America di Roma, Valerio Carocci, dopo le minacce ricevute dallo stesso Carocci nei giorni scorsi, quando era stato aggredito a Trastevere da un militante di estrema sinistra, e nel 2019 da parte di esponenti di Casapound e del Blocco studentesco. In serata è arrivato via social il messaggio di sostegno della sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Solidarietà a Valerio Carocci, a cui la Prefettura di Roma ha assegnato la scorta per le vergognose e inaccettabili minacce ricevute nei giorni scorsi e l’anno scorso da Casapound- ha scritto la prima cittadina su Twitter- A Roma non c’è spazio per violenza e prepotenze”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Assegnata la scorta a Carocci del Cinema America VIDEO | Fiamme in un hotel di Montalto Marina Autismo, in ottobre a Roma laboratorio per ‘Autonomie adolescenti’ Coronavirus, Omceo Roma: “Vaccino antinfluenzale e Usca, così prepariamo il post-estate” Metal detector e ‘distubatori’, così la Polizia dà la caccia ai cellulari in carcere VIDEO | A Roma sgomberata l’area degli ex mercati generali, denunciati gli occupanti Leggi su dire

fattoquotidiano : Cinema America, assegnata la scorta al fondatore Valerio Carocci dopo minacce di morte e aggressioni: l’ultima una… - SkyTG24 : Cinema America, assegnata la scorta al presidente Valerio Carocci - repubblica : Cinema America Roma, assegnata la scorta a Valerio Carocci - Agenzia_Dire : Aggressioni sia da parte dell'estrema sinistra che di #Casapound: Valerio Carocci del #CinemaAmerica sotto scorta. - Notiziedi_it : Roma, Cinema America: assegnata la scorta al presidente Valerio Carocci -