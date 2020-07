Asili e scuole dell’infanzia, le linee guida per il ritorno in classe: dall’aula Covid alle mascherine, ecco cosa cambia a settembre (Di venerdì 31 luglio 2020) La febbre verrà misurata a casa; le attività di intersezione dovranno essere evitate e di conseguenza ogni gruppo dovrà usare sempre gli stessi spazi e gli stessi giochi; dovrà esserci un’aula Covid in caso di sospetti contagi; l’accoglienza dovrà avvenire in uno spazio (meglio all’aperto) evitando assembramenti e assicurando il distanziamento tra adulti; un solo genitore potrà accompagnare i bambini a scuola; gli insegnanti dovranno indossare la mascherina mentre gli alunni faranno a meno. Sono queste le principali indicazioni che i nidi e le scuole dell’infanzia dovranno rispettare alla ripresa dell’attività scolastica. Oggi pomeriggio, dopo aver ottenuto il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha approvato le ... Leggi su ilfattoquotidiano

