Ascoli-Benevento oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Ascoli-Benevento, match valevole per la trentottesima giornata di Serie B 2019/2020. La lotta per la salvezza coinvolge tuttora numerosi club: uno di questi è l’Ascoli, che si trova attualmente al di fuori della zona retrocessione, ma rischia ancora di dover disputare i playout; una vittoria in tal senso scaccerebbe ogni sorta di timore. Dall’altra parte la banda di Inzaghi vuole terminare al meglio una cavalcata grazie alla quale ha fatto capire di essere nettamente più forte di tutte le altre squadre. Ricordiamo che la certezza aritmetica del salto di categoria è arrivata poche settimane fa. Calcio d’avvio alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio. La diretta streaming sarà ... Leggi su sportface

