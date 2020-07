Arsenal-Chelsea, il regolamento della finale di FA Cup: cosa succede in caso di parità (Di venerdì 31 luglio 2020) Il regolamento di Arsenal-Chelsea, finale di FA Cup 2019/2020. A Wembley si gioca l’atto conclusivo della coppa molto sentita in Inghilterra. Il trofeo mette anche in palio la qualificazione alla prossima Europa League, ma i Blues sono già in Champions quindi i Gunners hanno la possibilità di vincere il titolo e trovare il pass europeo, oppure questo andrà al Wolverhampton settimo in campionato. Per quanto riguarda il match, questo si disputa in gara unica in campo neutro e al termine dei 90′, in caso di parità, si andrebbe ai supplementari e successivamente agli eventuali rigori. Calcio d’inizio fissato per le 18.30 di sabato 1 agosto, diretta in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

irrisolvibile : @andreozzi93 Son d'accordo con te, teniamo conto che Werner a Londra va di corsa, per il Napoli è più difficile far… - Slawek_94 : @UnibetPL #Unibetting ? Arsenal - Chelsea 3-1; Juventus - Roma 1-0; Napoli - Lazio 1-1 - paulinka122010 : @UnibetPL #Unibetting ? Arsenal - Chelsea 2-2; Juventus - Roma 3-1; Napoli - Lazio 2-2 - Piter_fiX : @UnibetPL #Unibetting ? Arsenal 2-2 Chelsea; Juventus 3-2 Roma; Napoli 2-1 Lazio - uloveandBTS : @Baztoken @Bilaxy_exchange @BonePayment @Gbenga4Glory @AirdropDet @airdropinspect @Airdropalertcom @nyeffz… -