Arrivi da Romania e Bulgaria, Speranza firma ordinanza di quarantena (Di venerdì 31 luglio 2020) Viene prolungata la misura di quarantena fiduciaria di 14 giorni per chi è stato in Bulgaria e Romania. Ad annunciarlo lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook: “Ho firmato l’ordinanza che conferma la misura della quarantena di 14 giorni per chi è stato in Romania e Bulgaria, come già previsto per tutti i Paesi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Arrivi Romania Coronavirus, prorogate restrizioni per arrivi da Romania e Bulgaria TGCOM Coronavirus, prorogate le restrizioni per chi arriva da Romania e Bulgaria

Vista "l'evoluzione del quadro epidemiologico", il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui vengono prorogate le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria e ...

Arrivi dall’estero, si va verso la proroga del divieto assoluto

Una percentuale molto importante dei nuovi casi di Covid in Italia – tra il 30 e il 40% sostiene Il Messaggero – fa riferimento all’arrivo di stranieri in Italia o comunque al contatto con viaggiatori ...

