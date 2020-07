“Anzio in Tour”, da domani attivo il trenino turistico gratuito: alla scoperta dei luoghi simbolo della città (Di venerdì 31 luglio 2020) A Anzio, da sabato 1 agosto, dalle 19.30 a mezzanotte, sarà attivo il trenino turistico che consentirà, gratuitamente ed in totale sicurezza, di ammirare i luoghi simbolo cittadini. Il progetto “Anzio in Tour”, promosso dall’Amministrazione De Angelis e coordinato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, coinvolgerà i partecipanti in un percorso culturale e turistico al centro cittadino e lungo la Riviera Mallozzi, nelle vicinanze dei resti della Villa Imperiale, delle Piazze, di Villa Albani, di Villa Corsini Sarsina e dei Monumenti dedicati a Nerone, ad Angelita ed al Pescatore. “Si tratta di un nuovo progetto turistico, – afferma l’Assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

