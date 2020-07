Antonella Monaco nuovo fiduciario Inpgi in Campania (Di venerdì 31 luglio 2020) È Antonella Monaco, prima eletta in Campania, il nuovo fiduciario Inpgi. La Monaco consigliera uscente del Sindacato unitario giornalisti della Campania, nel quale continua a ricoprire la carica di segretario provinciale di Caserta, è stata nominata anche vicepresidente della commissione “Contributi e vigilanza”, organo consultivo che affiancherà il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nei prossimi quattro anni. I consiglieri campani Pietro Treccagnoli e Alfonso Pirozzi saranno, invece, componenti della commissione “Personale, contratto e informatica”. «Siamo molto soddisfatti per la nomina della Monaco a fiduciario campano del nostro Istituto di previdenza. ... Leggi su ildenaro

