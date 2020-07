Anticipazioni turche Daydreamer: dopo un brutto incidente, Emre si scusa con Can (Di venerdì 31 luglio 2020) Anticipazioni turche Daydreamer: che cosa ci rivelano? Molto deve ancora succedere prima della fine della soap. Sappiamo per esempio che, dopo che Can ha scoperto la verità su Emre, quest’ultimo avrà un grave incidente d’auto; si scuserà e riuscirà a riappacificarsi con suo fratello. Inoltre lascerà Aylin per avvicinarsi finalmente a Leyla, ma in colpi di scena non sono finiti qui. Anticipazioni turche Daydreamer: Aylin contatta Huma, la madre di Can ed Emre Aylin intende avere la maggioranza delle azioni della “Fikri Harika” a discapito di Can e continua ad incoraggiare Emre a sostenere i suoi piani, mentre lui è sempre più ... Leggi su pianetadonne.blog

