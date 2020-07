Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 4 agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Martedì 4 agosto 2020 – Un ricordo ossessiona Christoph: Christoph ricorda una confessione di Annabelle durante il suo coma. Qualcosa di sconvolgente circa la morte di Romy. Egli ricorda di aver sentito dalla sua bocca parole di odio e rancore verso Denise. Così Annabelle ha cercato di avvelenarla, ma per sbaglio il bicchiere è finito tra le mani di Romy. Ora però Christoph non ricorda se tutto questo è un sogno oppure è stata proprio sua figlia a fargli questa confessione quando venne a trovarlo in ospedale. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 4 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 1 al 7 agosto 2020: paura per Cristoph e Dirk - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Christoph scopre il tradimento di Dirk con Annabelle - #Tempesta #d’amore… - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi Una rivelazione sconvolgente per Nadja! - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni… - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 1 al 7 agosto 2020: paura per Cristoph e Dirk - zazoomblog : Anticipazioni Tempesta d’Amore 3 – 7 agosto: è stata Annabelle a chiudere Dirk e Christoph nella villa abbandonata… -