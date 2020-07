Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 6 agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Giovedì 6 agosto 2020 – Annabelle seduce Paul: Annabelle ringrazia Paul per quello che ha fatto per lei in merito alla riabilitazione per poi invitarlo a cena. L’uomo accetta per quanto la sua Lucy punti i piedi per terra. Paul però è convinto di poterle resistere….eppure con qualche stratagemma illegale Annabelle riesce ugualmente ad aver un contatto particolare con lui…. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 6 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

