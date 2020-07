Anna Tatangelo, la scollatura è illegale: fan irretiti da cotanta abbondanza (Di venerdì 31 luglio 2020) Anna Tatangelo stupisce i fan con una tenuta sportiva super hot. La scollatura è esagerata e l’allenamento si fa bollente, non solo per la temperatura Foto da Instagram: @Anna Tatangelo mylifeAnna Tatangelo sta vivendo una nuova vita dopo la separazione dal suo ex marito Gigi D’Alessio. In questi giorni sta spopolando la sua nuova hit Guapo, un pezzo totalmente diverso dai suoi precedenti e che si avvicina indubbiamente alla trap. La Tatangelo è anche tornata a fare concerti. Infatti, si è potuta apprezzare la sua esibizione in Puglia a “Battiti Live”. Tra nuove tracce ed esibizioni dal vivo, la cantante di Sora non rinuncia nemmeno ad un po’ di sano divertimento e ad abbondanti ... Leggi su chenews

trash_italiano : È il momento giusto per una canzone di Anna Tatangelo. #TemptationIsland - lovembravi : buongiorno è da due giorni che sono in fissa con 'un nuovo bacio' di gigi d'alessio e anna tatangelo - MichelaDeGiovan : RT @trash_italiano: È il momento giusto per una canzone di Anna Tatangelo. #TemptationIsland - saikisaki : RT @trash_italiano: È il momento giusto per una canzone di Anna Tatangelo. #TemptationIsland - TrendsetAM : Guapo (feat.Geolier) di Anna Tatangelo, Geolier su Am... Anna -

Anna Tatangelo non ha solo deciso di cambiare il colore di capelli, passando a un biondo cenere che le sta divinamente. Da quando si è separata da Gigi D’Alessio, la cantante di Sora sembra infatti ...

Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex fidanzato di Diletta Leotta? La verità

Sull’isola, tra l’altro, Elisabetta ha ritrovato un’amica speciale: Anna Tatangelo, anche lei in villeggiatura con il primogenito Andrea. Chi è Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta Matteo ...

