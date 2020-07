Anna dopo Temptation Island, come si fa vedere la fidanzata di Andrea: “Come nelle favole” (Di venerdì 31 luglio 2020) Alla fine Anna e Andrea sono usciti insieme da Temptation Island. Gran parte del pubblico, da sempre schierato contro di lei per la strategia messa in atto al villaggio con il tentatore Carlo e le frasi su soldi e beni materiali, sperava di vederli chiudere la loro storia d’amore. E invece Anna, che per i telespettatori è “arrivista, manipolatrice e arrogante” mentre Lorenzo Amoruso l’ha definita “una burattinaia”, è uscita vittoriosa sulla coppia. Più grande di Andrea, separata e con due figlie, a Temptation ha deciso scientemente di far soffrire il compagno per “costringerlo” a mettere su famiglia. “Non fai abbastanza l’uomo”, le ha rinfacciato anche durante il falò di ... Leggi su caffeinamagazine

