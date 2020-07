Anna Boschetti minaccia gli haters, loro replicano: “Ti veniamo a prendere fin a casa” (FOTO) (Di venerdì 31 luglio 2020) La protagonista di Temptation Island, Anna Boschetti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha minacciato gli haters di denunciare tutto a causa delle calunnie trapelate in questi giorni. I diretti interessati, però, sembrerebbero non aver preso affatto bene la questione. Sul web, infatti, è sorta una vera e propria guerra mediatica tra la donna e molti telespettatori del reality show. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Le minacce di Anna Boschetti In queste ore si sta molto parlando delle minacce che Anna Boschetti ha fatto contro gli haters. Nello specifico, la protagonista è stata accusata di essere solo un’arrivista interessata ai soldi di Andrea. Lei, nonostante sia ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Temptation Island: Anna Boschetti appare sui social prima della fine del programma il duro sfogo - #Temptation… - zazoomblog : Temptation Island Oggi Anna Boschetti e Andrea Battistelli: Siamo andati a vivere insieme... (Video) - #Temptation… - zazoomblog : ‘Temptation Island 7’ confronto acceso tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti che nonostante tutto decidono di usc… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #TempationIsland #Andrea perdona #Anna Dal reality escono insieme - tempoweb : #TempationIsland #Andrea perdona #Anna Dal reality escono insieme -