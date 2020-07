Animal Crossing? E se fosse stato Human Crossing? (Di venerdì 31 luglio 2020) Animal Crossing stava per diventare Human Crossing? I file rinvenuti nell'enorme leak di Nintendo suggeriscono che un tempo gli esseri umani sarebbero dovuti apparire nel primo capitolo della popolare serie, una versione per il Giappone chiamata Animal Forest.Uno sviluppatore ha trovato questi file all'interno del leak e si è dato da fare per ricreare i personaggi presenti nei file. In seguito ha pubblicato i risultati su Twitter, mostrando a tutti le fattezze di questi personaggi mai arrivati nel gioco. E così troviamo "Soldier" che indossa chiaramente una divisa ispirata alle Guardie della Regina del Regno Unito. Il soldato potrebbe non sembra avere avuto una versione finale, ma il suo abbigliamento è rimasto nei file."Oba", un personaggio in ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : In #AnimalCrossing inizialmente erano previsti degli esseri umani come NPC. - CSItaliaASD : Con il rilascio del nuovo #aggiornamentoestivo di #AnimalCrossingNewHorizons è possibile creare il #backup della pr… - MagmaNaviglio : Vi prego qualcuno mi salvi dal caldo sto morendo non riesco nemmeno a giocare ad animal crossing - Juande_PL : @cojonesdegorila mi vecino del animal crossing - anitaYalgomas : Stream en 30 minutos en -