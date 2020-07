ANGI, il piano Ue per l’energia pulita: dall’idrogeno pulito al taglio delle emissioni (Di venerdì 31 luglio 2020) L’idrogeno pulito è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, vale a dire un taglio delle emissioni del 50-55% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Per questo Bruxelles ha deciso di avviare un programma trentennale per incentivarne a produzione a scopo energetico. Per favorire questo percorso la Commissione europea ha lanciato la Clean Hydrogen Alliance, l’alleanza europea sull’idrogeno che, su modello di quella per le batterie, riunisce istituzioni pubbliche, mondo dell’impresa e della ricerca. La piattaforma, spiega Bruxelles, è aperta a tutti gli attori pubblici e privati impegnati nella produzione di idrogeno rinnovabile o a bassa emissione di carbonio che sono pronti a contribuire agli obiettivi stabiliti dall’Ue. Oltre alla strategia per ... Leggi su romadailynews

