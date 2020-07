Ancora in aumento i contagi, solo una Regione senza nuovi casi (Di venerdì 31 luglio 2020) Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 247.000 casi, con un aumento di 379 contagi in più rispetto a ieri. Le vittime sono 9, i tamponi effettuati 68.444, in ulteriore ... Leggi su globalist

Iss: "In Italia casi di Coronavirus in aumento, in 8 regioni indice Rt sopra la soglia di guardia"

"Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri ...

Coronavirus, indice Rt sopra 1 in otto regioni: la Campania supera Lombardia e Piemonte, è terza in Italia

La regione con l'indice Rt più alto in Italia è il Veneto, con un valore di 1.66. Seguono la Sicilia (1.55), la Campania (1.44), entrambe la scorsa settimana sotto il valore soglia di 1. La Lombardia ...

