Altrabenevento alla vigilia del Consiglio: “In aula tra ricatti e lettere anonime” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“Oggi in Consiglio Comunale di Benevento il bilancio di previsione 2020 tra ricatti, lettere anonime, controverse autorizzazioni edilizie e mancate verifiche sui lavori in corso”. E’ l’incipit della nota stampa con cui Altrabenevento, con il presidente Sandra Sandrucci, ‘anticipa’ i temi del Consiglio Comunale di Benevento in programma questo pomeriggio. “Oggi, – prosegue la nota – per la seconda volta in un mese, il Consiglio comunale è chiamato a votare i bilanci del Comune di Benevento. Il consuntivo è stato approvato il 27 luglio in pochissimi minuti grazie al sostegno di un consigliere che si è dichiarato all’opposizione ma ha garantito il numero legale. Ai bene informati ... Leggi su anteprima24

Scrive la presidente dell'associazione Altrabenevento, Sandra Sandrucci: È stato notificato questa mattina a Gabriele Corona, dipendente del Comune di Benevento, un nuovo provvedimento disciplinare pe ...

"L'amministrazione Mastella ha bocciato il progetto presentato dalla società STAT di Napoli per l'abbattimento e la ricostruzione di 5 scuole e 315 alloggi di edilizia popolare, ma rimangono da chiari ...

