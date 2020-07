Almeno 420 ticinesi sono tornati da paesi a rischio (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi sceglie aeroporti stranieri come Malpensa sfugge ai controlli a campione. Il Cantone: «Questione di responsabilità» Leggi su media.tio.ch

Gli ospedali e i cimiteri delle principali città non hanno più posti, e il picco dell'epidemia deve ancora arrivare La settimana scorsa la polizia boliviana ha raccolto da case, macchine e in alcuni c ...Il coronavirus fa sempre più paura in Sudamerica. Secondo le autorità della Bolivia, il Covid 19 si sta diffondendo a ritmo inquietante nelle regioni di La Paz e Cochabamba. Il 21 luglio il direttore ...