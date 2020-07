Allerta Meteo Veneto: stato attenzione per temporali nel Bellunese (Di venerdì 31 luglio 2020) La Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni Meteo, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica che conferma la possibilità di forti temporali nel Bellunese nel pomeriggio di oggi. Sono possibili, infatti, fenomeni temporaleschi, anche intensi, sull’Arco Alpino. Lo stato di attenzione è dichiarato fino alla mezzanotte di domani, per criticità idrogeologica, per i bacini dell’Alto Piave. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nella zona di Allertamento. Le prescrizioni sono valide dalle ore 14.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

