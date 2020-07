Allarme cinghiali, Codacons: “Situazione gravissima, rischi seri per gli automobilisti” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Mercoledì intorno alle ore 22.30 sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone, all’altezza di via Domioni, un cinghiale è stato investito da un’automobile. Il conducente del veicolo è morto sul colpo.Un caso analogo è avvenuto lungo la provinciale in direzione di Appiano Gentile, una donna a bordo di un Opel Corsa, nel cuore della notte, si è trovata davanti un enorme cinghiale e non è riuscita a frenare in tempo per evitarlo.La presenta di questi animali è in continuo aumento“: lo spiega in una nota il Codacons. “L’invasione dei cinghiali è un dato allarmante,” commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli. L’associazione ritiene la situazione “gravissima, rischi e danneggiamenti ... Leggi su meteoweb.eu

L’impatto sulla Lomazzo-Bizzarone alle 22,30 di mercoledì: l'animale è morto, illesa la conducente. Ingenti i danni alla vettura Cinghiale investito da un’auto muore sul colpo, paura per l’automobilis ...

Enpa: "Allarme bracconaggio a Savona. Avvistato cinghiale con due frecce conficcate"

Il bracconaggio è una pratica illegale gravissima contro la fauna selvatica, presente in provincia di Savona, in misura non inferiore né superiore al resto d’Italia, che produce gravi sofferenze alle ...

