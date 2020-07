Alita: angelo della battaglia, Jai Courtney conferma il sequel? (Di venerdì 31 luglio 2020) Una foto condivisa online da Jai Courtney ha scatenato i fan di Alita: angelo della battaglia, convinti che abbia annunciato il sequel del film. Alita: angelo della battaglia potrebbe avere un sequel e i fan di Jai Courtney hanno ipotizzato che una foto condivisa su Instagram sia un indizio che il progetto finalmente sia in fase di realizzazione. Nell'immagine l'attore è impegnato a realizzare delle sequenze in motion capture che dovrebbero mostrarlo mentre pattina. L'attore non ha specificato per quale progetto aveva indossato l'attrezzatura necessaria a immortalare tutti i suoi movimenti grazie alla tecnologia e ha provato "il suo nuovo paio di pattini", tuttavia la ... Leggi su movieplayer

