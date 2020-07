Alessandro Spanò, la scelta controcorrente: 'Lascio la Reggiana in serie B e vado a studiare'. Ha detto no a 300mila euro (Di venerdì 31 luglio 2020) 26enne capitano della , subito dopo aver condotto la squadra a una promozione in serie B, conquistata nella finale playoff vinta contro il Bari, che mancava da 21 anni, si è laureato in Economia e ... Leggi su leggo

TuttoRegia : #Reggiana, Alessandro #Spanò torna a parlare della scelta che ha stupito #ReggioEmilia e non solo: «Una scelta matu… - Pall_Gonfiato : #Reggiana, Alessandro #Spanò si ritira a soli 26 anni - fit_village : RT @TuttoRegia: #Reggiana, il capitano Alessandro #Spanò lascia il club granata dopo sei stagioni. Conquistata la #SerieB, il capitano dell… - Dompyie : RT @TuttoRegia: #Reggiana, il capitano Alessandro #Spanò lascia il club granata dopo sei stagioni. Conquistata la #SerieB, il capitano dell… - TuttoRegia : #Reggiana, il capitano Alessandro #Spanò lascia il club granata dopo sei stagioni. Conquistata la #SerieB, il capit… -