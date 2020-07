Alberto Urso a 23 anni vive qui: casa barocca, riuscite a crederci? [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Nato a Messina il 23 Luglio 1997, Alberto Urso, nel 2010, ad appena 13 anni partecipa a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici come cantante lirico e arriva a duettare con Gianni Morandi. Dagli scatti che quotidianamente pubblica sui social, vediamo che Alberto è spesso a Messina, nella sua casa natale. Dove vive Alberto Urso FOTO Lo abbiamo conosciuto durante la penultima edizione di Amici Di Maria De Filippi: Alberto Urso ha conquistato il pubblico con la sua voce ed il suo talento. Il ragazzo è nato a Messina nel 1997 e dopo aver partecipato a Ti lascio una canzone, si è diplomato in teoria e solfeggio presso il conservatorio musicale di Messina con il ... Leggi su velvetgossip

Pare che un ex vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi sia tornato con la fidanzata: ecco l’indiscrezione che circola sul web Amici, un ex vincitore è tornato con la fidanzata?Estate non significa soltanto flirt e spensieratezza, ma anche ritorni di fiamma. È il caso, a quanto pare, di Alberto Urso e Valentina Vernia, che sarebbero tornati insieme. A farlo pensare sono alcu ...