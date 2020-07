Alan Parker: morto il regista di Fuga di mezzanotte ed Evita, aveva 76 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Il regista Alan Parker, autore di film memorabili e come Fuga di mezzanotte, ed Evita, è morto oggi 31 luglio all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Alan Parker è morto oggi, 31 luglio, all'età di 76 anni, in carriera aveva diretto film come Fuga di mezzanotte ed Evita. A dare la triste notizia il British Film Institute che ha confermato l'addio al maestro del cinema dopo una lunga malattia. Alan Parker aveva ottenuto due volte una nomination agli Oscar nel 1978 e nel 1998 in occasione dei film Fuga di ... Leggi su movieplayer

LaStampa : E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning,… - SkyTG24 : E' morto Alan Parker, regista di 'Saranno famosi' e 'Fuga di Mezzanotte' - HuffPostItalia : È morto Alan Parker, regista di Fuga di mezzanotte ed Evita - elisa24102 : RT @cinematografoIT: Addio ad #AlanParker, regista di Saranno famosi, Mississippi Burning, The Wall. Aveva 76 anni - newsound10 : RT @MaxxGhe: 31/07/2020. È venuto a mancare il regista ALAN PARKER, classe '44. Sua la firma dietro pellicole come 'Saranno Famosi', 'The W… -