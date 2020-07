Alan Parker è morto: lutto nel cinema (Di venerdì 31 luglio 2020) Alan Parker è morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia: lutto nel mondo del cinema. Tante le pellicole che portano la sua firma Alan Parker è morto questa mattina all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. lutto nel mondo del cinema, quindi, che perde un grande regista, autore di pellicole d’autore. Piccoli gangster, Fuga di mezzanotte, Evita, The Commitments e Pink Floyd The Wall alcuni suoi grandi successi che gli sono valsi due candidature all’Oscar. Si è spento dopo una lunga malattia questa mattina, con il suo cuore che ha smesso di battere per sempre. Questo articolo Alan Parker è ... Leggi su bloglive

