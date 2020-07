Aifa autorizza la sperimentazione del vaccino italiano, inizia la fase 1 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità segnala un quadro generale in peggioramento, seppure ancora non critico, della trasmissione coronavirus. Sia ieri che oggi abbiamo assistito a un aumento dei contagi pari quasi a 400 unità e gli esperti evidenziano come ci sia stato un forte aumento dei giovani che contraggono la malattia. «Sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione», hanno fatto sapere le autorità sanitarie. Intanto l’Aifa ha autorizzato le sperimentazioni sul vaccino italiano contro il coronavirus. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 luglio Rt sopra 1 in otto ... Leggi su giornalettismo

