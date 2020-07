Addio a Sir Alan Parker: il regista di Fuga di mezzanotte, Saranno Famosi e The Wall aveva 76 anni Le clip dei suoi film cult (Di venerdì 31 luglio 2020) Il regista britannico , 76 anni, è orto questa mattina a causa di una lunga malattia. Il grande regista di film memorabili come , Piccoli gangsters , , Pink Floyd The Wall , The Commitments ed Evita ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sir Morto Alan Parker, il regista di Fuga di mezzanotte, Saranno Famosi ed Evita aveva 76 anni Le clip dei suoi film cult Il Messaggero Morto Alan Parker, il regista di Fuga di mezzanotte, Saranno Famosi ed Evita aveva 76 anni Le clip dei suoi film cult

Il regista britannico Alan Parker, 76 anni, è morto questa mattina a causa di una lunga malattia. Il grande regista di film memorabili come Fuga di mezzanotte, Piccoli gangsters, Saranno famosi, Pink ...

