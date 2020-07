Accreditamento pubblico del Campus Bio-Medico di Roma: scompare il “crimine” dell'aborto, spunta la sudditanza al Magistero della Chiesa Cattolica (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Campus bioMedico di Roma cambia la carta delle finalità, dopo la denuncia lanciata da AMICA (Associazione medici italiani contraccezione e aborto), Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti). scompare l'obbligo esplicito all'obiezione di coscienza per studenti e specializzandi, nonché la condanna dell'interruzione volontaria di gravidanza, bollata nella vecchia carta delle finalità come “crimine”, in aperta (...) - Religione / aborto, Finanziamenti pubblici, , Obiettori di coscienza Leggi su feedproxy.google

