Accreditamento pubblico del Campus Bio-Medico di Roma | scompare il “crimine” dell' aborto | spunta la sudditanza al Magistero della Chiesa Cattolica

Il Campus bioMedico di Roma cambia la carta delle finalità, dopo la denuncia lanciata da AMICA (Associazione medici italiani contraccezione e aborto), Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti). scompare l'obbligo esplicito all'obiezione di coscienza per studenti e specializzandi, nonché la condanna dell'interruzione volontaria di gravidanza, bollata nella vecchia carta delle finalità come "crimine"

