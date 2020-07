Accoltellamento nella notte, giallo nel Milanese (Di venerdì 31 luglio 2020) Pieve Emanuele, Milano,, 31 luglio 2020 - Un uomo sui 35 anni, probabilmente nordafricano, è stato trovato a terra in una pozza di sangue, ferito da alcune coltellate all'addome, al volto e agli arti, ... Leggi su ilgiorno

RedazioneTvcity : Accoltellamento nella notte a Napoli: morto un uomo di 42 anni - - philipdisalvo : RT @irpinvestigates: Melvin Theuma, grande accusatore e mediatore tra il presunto mandante e gli esecutori dell'omcidio di Daphne Caruana G… - manolo_loop : RT @irpinvestigates: Melvin Theuma, grande accusatore e mediatore tra il presunto mandante e gli esecutori dell'omcidio di Daphne Caruana G… - IlCaroLeader : RT @irpinvestigates: Melvin Theuma, grande accusatore e mediatore tra il presunto mandante e gli esecutori dell'omcidio di Daphne Caruana G… - ilfed_ch : Uno sguardo d'#amore per due uomini disperati: il gesto disarmato di una donna ferma un #accoltellamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellamento nella

IL GIORNO

Pieve Emanuele (Milano), 31 luglio 2020 - Un uomo sui 35 anni, probabilmente nordafricano, è stato trovato a terra in una pozza di sangue, ferito da alcune coltellate all’addome, al volto e agli arti, ...di Michele Pusterla Grave accoltellamento nella tarda serata di mercoledì all’interno di un’abitazione di Talamona, in via Mafezzini. Un uomo di 62 anni, di professione infermiere ed ex arbitro di ...